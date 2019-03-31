وزير بريطاني سابق: ماي تتعرض لضغوط هائلة من بعض الوزراء للخروج دون اتفاق

أعلن وزير بريطاني سابق، اليوم الأحد، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتعرض لضغوط هائلة من بعض الوزراء الكبار في حكومتها الذين يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

© REUTERS / ANNEGRET HILSE صحيفة تكشف عن نوايا تيريزا ماي الحقيقية من "البريكسيت"

وعند سؤال الوزير عما إذا كانت ماي ينبغي أن تقود حزب المحافظين في الانتخابات قال لقناة " سكاي نيوز " البريطانية: رئيسة الوزراء قالت بالفعل إنه يحتمل أن تغادر بعد بدء المرحلة الأولى من الخروج، لا أتوقع انتخابات عامة قبل هذا، لذا الاجابة هي لا.

وأضاف قائلا "نغادر دون اتفاق… أو نوقع على الاتفاق المطروح علينا أم نواجه احتمال عدم الخروج على الإطلاق… بالنسبة لي الجواب بسيط حقا.. إنها اتفاقية الانسحاب".

من جهة أخرى، أشار نائب رئيس حزب المحافظين، جيمس كليفرلي، أن الخيارات محدودة أمام بريطانيا فيما يتعلق بالخروج من التكتل وإنه يتعين على النواب مساندة اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي لتجنب الانسحاب دون اتفاق أو عدم الانسحاب من أساسه.

ورفض البرلمان اتفاق ماي للمرة الثالثة يوم الجمعة الفائتة ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد دون اتفاق يوم 12 أبريل/نيسان إذا لم يوافق البرلمان على أي اتفاق أو يسعى لتمديد فترة الخروج.