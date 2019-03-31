وزير بريطاني سابق: ماي تتعرض لضغوط هائلة من بعض الوزراء للخروج دون اتفاق

وأضاف قائلا "نغادر دون اتفاق… أو نوقع على الاتفاق المطروح علينا أم نواجه احتمال عدم الخروج على الإطلاق… بالنسبة لي الجواب بسيط حقا.. إنها اتفاقية الانسحاب".
من جهة أخرى، أشار نائب رئيس حزب المحافظين، جيمس كليفرلي، أن الخيارات محدودة أمام بريطانيا فيما يتعلق بالخروج من التكتل وإنه يتعين على النواب مساندة اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي لتجنب الانسحاب دون اتفاق أو عدم الانسحاب من أساسه.
ورفض البرلمان اتفاق ماي للمرة الثالثة يوم الجمعة الفائتة ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد دون اتفاق يوم 12 أبريل/نيسان إذا لم يوافق البرلمان على أي اتفاق أو يسعى لتمديد فترة الخروج.
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