كوريا الشمالية تعلق بشكل رسمي على حادثة اقتحام سفارتها في إسبانيا

قال ممثل لوزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الأحد، إن اقتحاما لسفارة بلاده في إسبانيا الشهر الماضي كان "هجوما إرهابيا خطيرا"، في أول تعليق رسمي على الواقعة.