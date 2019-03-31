إسرائيل تشكر البرازيل بعد افتتاحها "مكتبا دبلوماسيا" في القدس

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحكومة البرازيلية افتتحت مكتبا دبلوماسيا لها في القدس، وذلك بعد ثلاثة أيام من تراجع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو عن وعوده المتكررة بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

القاهرة — سبوتنيك. وقال يكاتس في تغريده له على "تويتر" اليوم الأحد، "شكرا للبرازيل على افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس، إسرائيل والبرازيل أصدقاء حقيقيون، ولهما قيم مشتركة".

وتابع كاتس، "سنعمق التعاون بين بلدينا".

يتبع…