تحطم طائرة حربية من طراز "ميغ-27" في الهند (فيديو +صور)

وانتشرت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الصور الأولى لحادث تحطم الطائرة، حيث قام حساب "Shahid Raza" بنشر صور تظهر محرك الطائرة وأجزاء منها وهي تحترق.
First photo is an IAF Mig-27 crash from September 2018.— Shahid Raza. (@schaheid) March 31, 2019
Remaining photos are from IAF Mig-27 crash today.
Compare. pic.twitter.com/CDaKiRFulY
ووفقا لصحيفة "Times of India"، فقد أبلغ الطيار، بعد وقت قصير من الإقلاع، عن مشاكل في المحرك وحصل على أمر بمغادرة الطائرة.
#MiG27 aircraft crashes near Jodhpur, #IAF orders court of inquiry | https://t.co/tPV23F6zht pic.twitter.com/smGHzaxrLG— EconomicTimes (@EconomicTimes) March 31, 2019
وقفز الطيار، بينما تحطمت الطائرة بالقرب من مدينة جودبور الهندية.
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