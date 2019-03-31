تحطم طائرة حربية من طراز "ميغ-27" في الهند (فيديو +صور)

تحطمت طائرة مقاتلة، اليوم الأحد، تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "ميغ-27" خلال طلعة تدريبية في شمال غرب البلاد.

وانتشرت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الصور الأولى لحادث تحطم الطائرة، حيث قام حساب "Shahid Raza" بنشر صور تظهر محرك الطائرة وأجزاء منها وهي تحترق.

First photo is an IAF Mig-27 crash from September 2018.



Remaining photos are from IAF Mig-27 crash today.



Compare. pic.twitter.com/CDaKiRFulY — Shahid Raza. (@schaheid) March 31, 2019

ووفقا لصحيفة "Times of India"، فقد أبلغ الطيار، بعد وقت قصير من الإقلاع، عن مشاكل في المحرك وحصل على أمر بمغادرة الطائرة.

وقفز الطيار، بينما تحطمت الطائرة بالقرب من مدينة جودبور الهندية.