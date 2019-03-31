إطلاق صافرات الإنذار في "غلاف" غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن صافرات الإنذار أطلقت في مستوطنات غلاف غزة، قبل قليل.

ونشر أدرعي تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، جاء فيها أنه دوت صافرات الإنذار في مجالس إقليمية في مستوطنات غلاف غزة، بعدما انطلقت قذيفة صاروخية من داخل قطاع غزة، باتجاه الداخل الإسرائيلي، ولكنها سقطت داخل القطاع نفسه.

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق صافرات الإنذار في مجالس إقليمية في #غلاف_غزة فالحديث يدور عن إطلاق قذيفة صاروخية داخل قطاع #غزة لم تجتاز الى داخل #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2019

ورفض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طلب وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، الإيعاز إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعقد جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، لمناقشة التصعيد الأخير بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقد دعا بينيت، غير مرة، بضرورة عقد الجلسة الحكومية الإسرائيلية، في موعدها اليوم، الأحد، كما هو معتاد أن تجرى صباح كل يوم أحد، في وقت رأى مندلبليت أن لا شيء يبرر تدخله في مسألة انعقاد المجلس الوزاري.

ويشار إلى أن نتنياهو رفض إقامة جلسة الحكومة الإسبوعية، اليوم، الأحد، بسبب زيارة الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، لإسرائيل.