أميرة ألمانية سابقة تتحدث عن فوائد هجرة الأفارقة إلى أوروبا

أعلنت الأميرة غلوريا وهي أميرة ألمانية سابقة لمنطقة تورن وتاكسيس، ومقيمة حاليا في العاصمة الإيطالية روما، أنها ترى في هجرة الأفارقة إلى أوروبا جوانب إيجابية.

© AP Photo / Sergey Ponomarev تحمل مهاجرين... قاض إيطالي يدعو طاقم "سي ووتش" لرفع دعوى ضد بلاده ومالطا

وحسب (د ب أ) قالت الأميرة "59 عاما" أمس السبت خلال المؤتمر العالمي للأسرة في مدينة فيرونا الإيطالية "إن الهجرة القوية من أفريقيا إلى أوروبا لها جانب جيد للغاية، حيث إن الأفارقة ما يزالون يؤمنون بأهمية الأسرة ويثقون بمسألة الإيمان".

وأضافت الأميرة الكاثوليكية المحافظة قائلة:"أؤمن بشدة بأفريقيا، وأنا محظوظة للغاية لأن لي منزلا في كينيا، وأقول لأصدقائي الكينيين دائما إنني آتي إلى كينيا وسأبقى هكذا زمنا طويلا، لأن العالم في أفريقيا يظل على ما يرام".

ويجتمع في فيرونا بشمالى إيطاليا منذ أمس الجمعة مسيحيون محافظون وساسة يمينيون يعارضون عمليات الإجهاض والزواج المثلي.

ودعت إلى المؤتمر شبكة مسيحية ذات طابع إنجيلي من الولايات المتحدة.

ومن المفترض أي يلقي ماتيو سالفيني وزير الداخلية الإيطالي ورئيس حزب الرابطة اليميني مساء اليوم السبت كلمة في المؤتمر.

وكان حوالي 20 ألف شخص من معسكر اليساريين والحركات النسائية تظاهروا بعد ظهر اليوم السبت ضد تنظيم المؤتمر.