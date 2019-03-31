زوبعة قوية تقتل طفلين وتصيب 18 آخرين بجروح في الصين (فيديو)

توفي طفلان، اليوم الأحد، متأثران بجراحهما بعد أن قامت بسحبهما زوبعة قوية في الصين.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة المحلية لمقاطعة خنان الصينية، فقد أصيب 18 طفلاً بسبب إعصار ضرب المدينة.

#Tornado hit a scenic spot in Yucheng County, central China's Henan Province, at around 3:00 p.m. local time on Sunday, injuring 18 children. https://t.co/CLx1sF2qf5 pic.twitter.com/W06Y5AaLed — China Plus News (@ChinaPlusNews) March 31, 2019

ويظهر الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي اقتراب إعصار (زوبعة) من ساحة مخصصة للعب الأطفال، وسحبتها إلى الأعلى بمن فيها من الأطفال.

ووفقا للتقارير الأولى، فإن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المتضررين في الحادثة.

ويشار إلى أن الحادث وقع في محافظة يوتشنغ بمقاطعة شانغكيو بمقاطعة خنان بعد ظهر اليوم عندما ضرب إعصار المنطقة فجأة.