رجل يقتل 7 من عائلة زوجته

فتح رجل النار على أفراد من عائلة زوجته في مدينة ذزفول جنوب غرب إيران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فالرجل قتل 5 رجال وامرأتين، قبل أن يطلق النار على نفسه.

ولم تتوصل السلطات الإيرانية حتى الآن إلى السبب الذي دفع الرجل إلى إطلاق الرصاص على أقارب زوجته.

ولم تكشف الوكالة اسم المتهم، لكنها أكدت على أنه نجا من الموت وجرى نقله في حالة حرجة إلى المستشفى.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل استخدم بندقية كلاشينكوف في العملية التي شغلت الرأي العام في المنطقة التي يقيم بها، رغم أنها ليست الحالة الأولى في إيران، ففي يناير 2017، قتل رجل 5 أشخاص رميا بالرصاص في مدينة آراك وسط إيران، وقبلها بشهر أطلق رجل الرصاص على 10 من أقاربه في منطقة ريفية نائية جنوبي البلاد.

وتفرض إيران حظرا على امتلاك المواطنين الأسلحة، وتسمح فقط بامتلاك بنادق الصيد المرخصة.