شاهد... بابا الفاتيكان يقبل يد الناجي الوحيد من "مذبحة الرهبان" بالجزائر

قام البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، بتقبيل يد الراهب الفرنسي، جان بيار شوماشير، 95 عاما، الراهب الأخير والناجي الوحيد من مذبحة رهبان 1996.

ونشر موقع "يورونيوز"، اليوم الأحد 31 مارس / آذار، مقطع فيديو، يرصد اللحظة، التي قام فيها بابا الفاتيكان بتقبيل يد الراهب شوماشير، على هامش جولته في مدينة الرباط المغربية.

والتقى البابا فرنسيس، بحشد من قادة الطائفة الكاثوليكية والإكليروس الكاثوليكيين، وخلال ذلك انحنى البابا، بعد سلام حار بين الرجلين، ثم قبل يد شوماشير ليرد الأخير بتقبيل يده.

ووقعت مذبحة الرهبان الفرنسيين المعروفة بـ"مذبحة تيبحيرين" عام 1996، في دير تيبحيرين في الجزائر.

وعثرت السلطات الجزائرية لاحقا على جماجم تم التوصل إلى نتائج تشير إلى أنها تابعة للرهبان.