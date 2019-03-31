وكالة: مقتل جندي تركي وإصابة آخر في عفرين شمالي سوريا

تعرض موقع للجيش التركي في منطقة عفرين اليوم الأحد لقصف بقذائف الهاون، وردت القوات التركية باستهداف مصادر القصف الذي أدى لإصابات بين الجنود الأتراك.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس نقلا عن وزارة الدفاع التركية قولها: إن "جندياً قتل وأصيب آخر بجروح إثر سقوط قذيفة هاون قرب مدينة عفرين"، بحسب "سانا".

وردت القوات التركية على مصادر قذائف هاون استهدفت جنود أتراك متواجدين في شمال سوريا في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل سورية شاركت بعملية "غصن الزيتون" في العام الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" أن الجيش التركي "استهدف مواقع إرهابيين أطلقوا قذائف هاون على جنود أتراك في منطقة "غصن الزيتون" شمالي سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حذر أمس السبت، المقاتلين الأكراد في منطقة شرق الفرات في سوريا بأن تركيا "ستلقنهم الدرس اللازم إذا لم يتم ضبط الوضع".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي تأكيد أمام تجمع جماهيري لحزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول أن تركيا مستعدة لتلقين الفصائل الكردية (وحدات حماية الشعب ومقاتلي حزب العمال الكردستاني) في شرق الفرات الدرس اللازم ما لم يتم ضبط الوضع من قبل الولايات المتحدة.

وقال أردوغان: "ألم نلقنهم درسا في الممر الإرهابي، شمالي سوريا، بعفرين؟ بلى، لقد فعلنا، والآن، إذا لم يتم ضبط الوضع (من جانب الولايات المتحدة) في شرق الفرات، فإننا سنلقن الإرهابيين الدرس اللازم، وقد استكملنا جميع استعداداتنا".