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23:19 31 مارس/ آذار 2019
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    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي

    إيران ترفض اتهامات قمة تونس بالتدخل بشؤون الدول العربية وتؤكد أحقيتها بالجزر الثلاث

    © Sputnik .
    العالم
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    أعربت إيران عن رفضها لتصريحات بعض المسؤولين العرب خلال القمة العربية بتونس حول تدخل إيران في شؤون الدول العربية، مؤكدة سيادتها على الجزر الثلاث التي تطالب بها الإمارات، ومشيدة بالدعم العربي لحق سوريا في هضبة الجولان.

    طهران — سبوتنيك. وقال بيان للناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، "بصرف النظر عن اتهامات عدد محدود من أعضاء جامعة الدول العربية، التي ما زالت، للأسف تظهر مقاربة غير بناءة ومضللة بالنسبة لعدائها بإيران، وتظهر مزاعم لا تبرير لها ضد الجمهورية الإسلامية، فإن أجواء القمة الأخيرة اليوم لزعماء الدول العربية كانت إيجابية أكثر من القمم السابقة".

    قمة تونس
    © Sputnik . MARIAM KODIRA
    بشأن الجزر الثلاث... قمة تونس تدعو إيران للتجاوب مع الإمارات
    وتابع البيان، "نرفض بشدة الادعاءات الكاذبة والمزعومة بتدخل بلادنا في شؤون الدول العربية".

    وأضاف قاسمي، "ندين بشدة الادعاءات التي طرحت حول الجزر الإيرانية الثلاث…نؤكد أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأرض والسيادة الإيرانية، وأن تكرار هذه الادعاءات لا يؤثر على الوضع القانوني لأن هذه الجزر هي لإيران".

    وتابع، "نعتبر دعم واتحاد الدول العربية فيما يخص الجولان السوري المحتل ووحدة وسلامة الأراضي السورية شيء إيجابي ويبعث بالأمل، ولكنه غير كاف مقابل تجاوزات الرئيس الأميركي والكيان الصهيوني"، على حد تعبيره.

    وكان البيان الختامي للقمة العربية الثلاثين المنعقدة في العاصمة التونسية، أكد أن علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل.

    وجاء في البيان الختامي، الذي ألقاه وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، مساء اليوم الأحد 31 مارس / آذار: "علاقات التعاون بين العرب وإيران قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وفقا للقانون الدولي، والامتناع عن الممارسات التي تقوض بناء الثقة، والاستقرار".

    انظر أيضا:

    بشأن الجزر الثلاث... قمة تونس تدعو إيران للتجاوب مع الإمارات
    قرقاش: طهران تحرج نفسها بـ"احتلال" الجزر الثلاث
    إيران تدعو دول الخليج للاقتداء بأمير الكويت... وتؤكد: "الجزر الثلاث إيرانية"
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, الجزر الثلاث, القمة العربية في تونس, الحكومة الإيرانية, بهرام قاسمي, إيران
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