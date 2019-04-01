مقتل رئيسة شركة طيران "إس7" الروسية في تحطم طائرة بألمانيا

أعلنت شركة طيران "إس7" الروسية، إن ناتاليا فيليفا رئيسة الشركة لقت حتفها عندما تحطمت طائرة صغيرة خاصة كانت تقلها قرب مدينة فرانكفورت الألمانية، يوم الأحد.

موسكو — سبوتنيك. قالت الشركة في بيان إن الطائرة "إيبك-إل.تي"، ذات المحرك الواحد والمخصصة للرحلات الخاصة، تحطمت لدى هبوطها في مطار إيجلسباتش.

وقال مصدر من خدمة سلامة الطيران الألمانية لوكالة "سبوتنيك"، إن الطائرة ربما تحطمت بسبب فقدان السيطرة أو مشاكل فنية.

Natalia Fileva, co-owner of Russian S7 Airlines and chair of the S7 group died in a plane crash in Germany aged 55. The private Epic LT plane was en route from Cannes-Mandelieu airport in France to Egelsbach airport in Germany as it crashed killing the pilot and two passengers pic.twitter.com/L4SHslZV4q — The Siberian Times (@siberian_times) March 31, 2019

وأضاف المصدر: "يمكن التفكير، من الممكن أن الطيار فقد السيطرة على الطائرة أو حدث عطل فني. لا يمكن الأن القول بالتحديد ما كان سبب الحادث"، مؤكداً أن الطيار لم يخبر عن أي عطل ولم يرسل إشارة استغاثة.

وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن الطائرة كانت تحمل ثلاثة مواطنين روس، وقد قتلوا جميعاً في الحادث.

وبدورها أكدت شركة "إس7"، وهى ثانى أكبر شركات الطيران فى روسيا بعد "إيروفلوت"، إن السلطات الروسية والدولية ستجرى تحقيقا بشأن تحطم الطائرة وإنه لم تتوافر بعد معلومات بشأن سبب الحادث.

يذكر أن ناتاليا فيليفا كانت تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "إس7"، وقد صنفتها مجلة "فوربس" في المرتبة الرابعة لأغنى للنساء الروسيات لعام 2018، حيث تقدر ثروتها بـ 600 مليون دولار.