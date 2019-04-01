شرطة دونيتسك: لن يكون هناك أي حوار مع زيلينسكي في حال أصبح رئيسا لأوكرانيا

استبعد رئيس الشرطة في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد، إدوارد باسورين، اليوم الاثنين، إمكانية إجراء حوار مع الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي في حال أصبح رئيسا لأوكرانيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال باسورين لقناة "روسيا24": "كلا، لا يمكن إجراء أي حوار مع زيلينسكي. أود أن أذكرك بأنه زار مع لواء "كفارتال-95" منطقة النزاع، وقدم حفلات موسيقية وشجع رجال العصابات العسكرية الأوكرانية على القتال وقتل المدنيين. لذلك، لن يكون هناك حوار معه. لن يكون هناك تقدم كبير في عملية تفاوض مينسك".

© AFP 2019 / Sergei Supinsky لجنة الانتخابات الأوكرانية: زيلينسكي يتصدر سباق الانتخابات الرئاسية

هذا وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأوكرانية التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية تقدم ا لممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي والرئيس الحالي بيترو بوروشينكو.

وأعلنت لجنة الانتخابات الأوكرانية المركزية بعد فرز 10.27 بالمئة من الأصوات، أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي حصل على 29.66 بالمئة، والرئيس الحالي بيترو بوروشينكو يتفوق على يوليا تيموشينكو بنسبة 3.08 بالمئة، بحصوله على 16.83 بالمئة من الأصوات.

واحتلت زعيمة حزب "باتكيفشينا" (الوطن) المعارض يوليا تيموشينكو المرتبة الثالثة بحصولها على 13.75 بالمئة من الأصوات.

والجدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية جرت الأحد، حيث تنافس 39 مرشحا على منصب رئيس الدولة.