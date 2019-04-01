لجنة الانتخابات الأوكرانية: زيلينسكي يحافظ على الصدارة ويحصل على 30.22 بالمئة من الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات الأوكرانية المركزية بعد فرز 40.09 بالمئة من الأصوات، أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي حصل على 30.22 بالمئة، والرئيس الحالي بيوتر بوروشينكو يتفوق على يوليا تيموشينكو بنسبة 3.52 بالمائة بحصوله على 16.65 بالمئة من الأصوات.

موسكو — سبوتنيك. واحتلت زعيمة حزب "باتكيفشينا" ("الوطن") المعارض يوليا تيموشينكو المرتبة الثالثة بحصولها على 13.13 بالمئة من الأصوات، واحتل زعيم "منصة المعارضة من أجل الحياة" يوري بويكو في المرتبة الرابعة بنسبة 11.48 بالمئة.

© REUTERS / Eric Gaillard أوكرانيا... نسبة مشاركة الناخبين في انتخابات الرئاسة بلغت 63.48 بالمئة

وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات ستجرى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا يوم 21 نيسان/أبريل المقبل.

جدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية تجري اليوم الأحد، حيث يتنافس 39 مرشحا على منصب رئيس الدولة. وقبل أسبوع من بدء التصويت، تصدر الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي السباق الرئاسي بنسبة 30 بالمائة، بينما جاء الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، ثانيا بنسبة 17 بالمئة، وجاءت رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو في المركز الثالث بنسبة 12.5 بالمئة. ويتنبأ الخبراء بحسم الانتخابات في الجولة الثانية.

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، مساء الأحد، أنها لم تسجل أي انتهاكات جادة في الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم.