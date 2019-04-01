اختناق 8 عمال في منجم ذهب غير مرخص في بيرو

لقى ثمانية رجال حتفهم، أمس الأحد، إثر اختناقهم داخل منجم ذهب غير مرخص في بيرو، بعدما بدأ نفق حفروه في بث أبخرة دخان ضار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سيزار روندو، عامل المناجم الوحيد الذي نجا من الكارثة، القول إن العمال أصيبوا بالدوار والصداع داخل النفق. وأضاف أنه تمكن من جر نفسه إلى الخارج، لكنه فقد شقيقه وزملاءه في الداخل.

Mueren 8 mineros ilegales, asfixiados por un socavón en Perú, en el cerro El Toro. pic.twitter.com/bF7ZTo3fmk — Noticias Ya! (@noticiasyabq) April 1, 2019

​ولم يتضح من هو مالك المنجم الواقع في بلدة هواماشوكو بشمال البلاد.

ويوجد في بيرو العديد من المناجم "غير الرسمية"، حيث يكدح عمال المناجم في مواقع تعدين غير مرخصة تعمل خارج نطاق القانون وترتبط بالحوادث والتلوث وانتهاكات حقوق العمال.