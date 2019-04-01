اختناق 8 عمال في منجم ذهب غير مرخص في بيرو

ونقلت وكالة "رويترز" عن سيزار روندو، عامل المناجم الوحيد الذي نجا من الكارثة، القول إن العمال أصيبوا بالدوار والصداع داخل النفق. وأضاف أنه تمكن من جر نفسه إلى الخارج، لكنه فقد شقيقه وزملاءه في الداخل.
Mueren 8 mineros ilegales, asfixiados por un socavón en Perú, en el cerro El Toro. pic.twitter.com/bF7ZTo3fmk— Noticias Ya! (@noticiasyabq) April 1, 2019
ولم يتضح من هو مالك المنجم الواقع في بلدة هواماشوكو بشمال البلاد.
ويوجد في بيرو العديد من المناجم "غير الرسمية"، حيث يكدح عمال المناجم في مواقع تعدين غير مرخصة تعمل خارج نطاق القانون وترتبط بالحوادث والتلوث وانتهاكات حقوق العمال.
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