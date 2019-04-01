انتقاد لاذع من البابا فرنسيس لترامب

وجه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان انتقادا لاذعا لفكرة إنشاء جدار عازل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والذي هدد الرئيس الأمريكي بإنشائه في أكثر من مناسبة.

وصرح البابا في معرض رده على سؤال حول الهجرة وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك: "بناة الجدران، سواء كانت مصنوعة من الأسلاك الشائكة أو القرميد، سينتهي بهم الحال أسرى للجدران التي يبنونها"، حسبما ذكر موقع RT.

© REUTERS / VATICAN MEDIA الطائفة اليهودية بالمغرب ترحب بزيارة البابا فرنسيس

وانتقد البابا من يحاولون بناء الجدران والحواجز لإبعاد المهاجرين، في إشارة منه إلى الجدار الأمريكي على الحدود مع المكسيك.

يذكر أن البابا كان قد قال خلال زيارته المغرب مؤخرا، إن "الحواجز المادية لن تحل مطلقا مشكلات الهجرة التي حلها يتطلب توفير عدالة اجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي في العالم".

في سياق آخر، قام البابا فرانسيس بتقبيل يد الراهب الفرنسي، جان بيار شوماشير، 95 عاما، الراهب الأخير والناجي الوحيد من مذبحة رهبان 1996.

ونشر موقع "يورونيوز"، يوم أمس الأحد 31 مارس / آذار، مقطع فيديو، يرصد اللحظة، التي قام فيها بابا الفاتيكان بتقبيل يد الراهب شوماشير، على هامش جولته في مدينة الرباط المغربية.