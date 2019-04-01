إثيوبيا تصدر التقرير الأولي لأسباب تحطم الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8"

ونقلت وكالة "رويترز" عن نبيات جيتاشيو القول: "إن التقرير سيصدر من قبل وزارة النقل رغم أن الوقت لم يتحدد بعد".
وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل بوينغ 737 ماكس من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من طراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.
وأثارت أوجه الشبه بين الواقعتين ذعر الركاب في جميع أنحاء العالم، وتسببت في خسارة أسهم الشركة 26 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن معلومات جديدة تم استقاؤها من حطام الطائرة وبيانات منقحة بشأن مسار الرحلة تشير إلى بعض التشابه بين الكارثتين.
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