إثيوبيا تصدر التقرير الأولي لأسباب تحطم الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن إثيوبيا ستصدر تقريرا أوليا، اليوم الاثنين، حول سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي أسفرت عن مقتل 157 شخصا، الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نبيات جيتاشيو القول: "إن التقرير سيصدر من قبل وزارة النقل رغم أن الوقت لم يتحدد بعد".

© REUTERS / BAZ RATNER تسجيل "صادم" يكشف آخر كلمات قائد الطائرة الإثيوبية المنكوبة

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 بعد فترة قصيرة من إقلاعها من أديس أبابا ، في الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل 157 شخصا، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينغ بعد تحطم طائرة قبالة إندونيسيا في أكتوبر/تشرين الأول كان على متنها 189 شخصا.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل بوينغ 737 ماكس من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من طراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.

وأثارت أوجه الشبه بين الواقعتين ذعر الركاب في جميع أنحاء العالم، وتسببت في خسارة أسهم الشركة 26 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن معلومات جديدة تم استقاؤها من حطام الطائرة وبيانات منقحة بشأن مسار الرحلة تشير إلى بعض التشابه بين الكارثتين.