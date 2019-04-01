الهند تطلق "صاروخا استطلاعيا" إلى المدار (فيديو)

وتم استخدام هذه المركبة الفضائية لأول مرة لإرسال البضائع إلى ارتفاعات مختلفة. أول حمولة كانت 28 قمرا صناعيا من إسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة، التي ستنفصل بعد ألف كيلومتر. وبعدها سيكون جهاز الاستشعار عن بعد وأجهزة الاستطلاع الإلكترونية «Emisat».
وكان إطلاق الصاروخ معروض للجمهور، حيث افتتحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية معرضًا خاصًا به شاشات كبيرة، حيث يستطيع خمسة آلاف راغب مشاهدة الإقلاع في الوقت الفعلي.
Yet another first by ISRO!— Chowkidar BJYM (@BJYM) April 1, 2019
Launched EMISAT, today. The spacecraft meant to provide electronic intelligence to the Armed Forces.
Launch also carries 28 satellites of the US, Switzerland, Lithuania and Spain.
Congratulations team @isro and @DRDO_India!#PSLVC45 pic.twitter.com/k0BJK5xEDo
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)