الهند تطلق "صاروخا استطلاعيا" إلى المدار (فيديو)

وتم استخدام هذه المركبة الفضائية لأول مرة لإرسال البضائع إلى ارتفاعات مختلفة. أول حمولة كانت 28 قمرا صناعيا من إسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة، التي ستنفصل بعد ألف كيلومتر. وبعدها سيكون جهاز الاستشعار عن بعد وأجهزة الاستطلاع الإلكترونية «Emisat».

وكان إطلاق الصاروخ معروض للجمهور، حيث افتتحت منظمة أبحاث الفضاء الهندية معرضًا خاصًا به شاشات كبيرة، حيث يستطيع خمسة آلاف راغب مشاهدة الإقلاع في الوقت الفعلي.