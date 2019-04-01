وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إنه سيلتقي نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، خلال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو نهاية الأسبوع.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في تصريحات بثها تلفزيون "تي آر تي" التركي: "سأحضر اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو، كما سألتقي بومبيو في إطار زيارتي إلى واشنطن، ويجري تحديد موعد لقائي مع بولتون".

يذكر أن القوات التركية كانت قد ردت على مصادر قذائف هاون استهدفت جنودا أتراكا موجودين في شمال سوريا في المنطقة التي تسيطر عليها فصائل سورية شاركت بعملية "غصن الزيتون" في العام الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" أن الجيش التركي "استهدف مواقع إرهابيين أطلقوا قذائف هاون على جنود أتراك في منطقة "غصن الزيتون" شمالي سوريا".