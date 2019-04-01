دمية ألماس بـ112 ألف دولار... هدايا غير تقليدية ينتظرها مولود ميغان ماركل والأمير هاري

كشفت تقارير إخبارية عن الهدايا غير التقليدية، التي يتنظرها طفل الأمير هاري وميغان ماركل المنتظر.

وقالت وكالة "رويترز" إنه إذا كنت من أفراد العائلة المالكة البريطانية لن تكون أبدا أصغر من أن تستمتع بترف الهدايا الثمينة لدى مولدك، والتي سيكون أبرزها دمية صغيرة من الذهب والألماس ثمنها 112 ألف دولار إلى حلة رضيع من جوتشي ثمنها 1320 دولارا.

© AP Photo / Dominic Lipinski مع اقتراب موعد الولادة... ميغان ماركل تبدأ إجازة الأمومة

يستعد الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وزوجته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، لاستقبال طفلهما الأول، ولا تنقصهما بالتأكيد العلامات التجارية الفاخرة، التي سيشتريان منها مستلزمات الوليد من الملابس واللعب.

ومن بين هذه المستلزمات الفاخرة، أسرة مصممة خصيصا وسترات من صوف الكشمير، والحصان الخشبي الهزاز التقليدي.

وتتنافس مجموعة من العلامات التجارية على تلبية احتياجات الوالدين من هذه الأشياء الفاخرة باهظة الثمن.

وقالت كيت فرويد رئيسة تحرير مجلة "بيبي آند ليتل لندن" المعنية بشؤون الطفل والأمومة: "أصبحت سوقا كبيرة. ودعمت العائلة المالكة ذلك، لأنها تعطي العديد من هذه العلامات التجارية مكانة دولية".

Gold dummies and cashmere tops — luxury befitting a royal baby https://t.co/vwdgsTW54z pic.twitter.com/SrzjeOilcD — Reuters UK (@ReutersUK) April 1, 2019

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ومن بين الشركات التي تعرض مستلزمات المواليد شركة "سومو" الإسبانية، التي يبلغ ثمن دميتها الصغيرة المصنوعة من الذهب والألماس مئة ألف يورو (أي ما يوازي أكثر من 112 ألف دولار أمريكي).

بالإضافة إلى سرير مطلي بذهب من عيار 18 يبلغ ثمنه 60 ألف يورو (أي ما يوازي 67 ألف دولار).

وتقدم شركات أخرى حشايا فارهة أو مقاعد أطفال مرتفعة مطلية بالذهب أو شخشيخات من الفضة.

ولم يكشف هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، عن الكثير من التفاصيل أثناء فترة الحمل، فقد أبلغت ميغان المهنئين في يناير/كانون الثاني أنها في الشهر السادس من الحمل، لكن الزوجين قالا إنهما لا يعرفان نوع الجنين.

Prince Harry and Meghan are expecting their first child, but the couple already look at ease around children.



Meghan is a magnet for hugs and Harry seems to have a knack for cheering up unhappy toddlers.



We take a look back at their cutest kids moments.#PrinceHarryandMeghan pic.twitter.com/eQfVF0Iq1D — The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) March 28, 2019

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وذكرت وسائل إعلام بريطانية إنهما اختارا ألوانا محايدة لغرفة الوليد في منزلهما الجديد مقر فروجمور في ويندسور.

ومثل بقية أطفال الأسرة المالكة — أولاد الأمير وليام جورج وتشارلوت ولويس- سيكون الوليد الجديد مؤثرا.

WATCH: With the birth of his first child expected next month, Queen Elizabeth's grandson Prince Harry and his wife Meghan will have to decide how 'normal' a life they want the future seventh-in-line to the British crown to have https://t.co/43h4BorAVc pic.twitter.com/Ww5z1HdwOI — Reuters Top News (@Reuters) March 27, 2019

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فعندما التقطت صور للأطفال الثلاثة وهم يرتدون أزياء من علامات تجارية شهيرة مثل راشيل رايلي وبيبا أند كومباني وأمايا أقبلت العديد من الأسر على شراء ملابس أطفالها من هذه المتاجر.

وقالت فرويد رئيسة تحرير مجلة "بيبي أند ليتل لندن": "يمكنني تصور (ميغان) وهي تمزج العلامات التجارية التقليدية بروح معاصرة".

وأضافت "أيا كان ما ستشتريه سيكون محل إقبال شديد"