باريس تنفي تصريحات حول التورط في استخدام مواد سامة في إدلب

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باريس تصف تصريحات حول التورط في التحضير لاستفزازات في ادلب بسوريا باستخدام مواد سامة بـ"الكاذبة"

يتبع..