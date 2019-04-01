إسرائيل تعلن الانتهاء من نشر منظومة "ثاد" الأمريكية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن انتهاء المرحلة الأولى من نشر منظومة الدفاعات الجوية الأمريكية الصاروخية المضادة للصواريخ المتطورة "ثاد" في إسرائيل، حيث قامت بتنفيذ المهمة والإشراف عليها القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي.

© AP Photo / نتنياهو يعلق على نشر أمريكا صواريخ "ثاد" في إسرائيل

القدس — سبوتنيك . وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي بأن "القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي أنهت يوم أمس الأحد، تمرينا عسكريا في إسرائيل، يعتبر الأول للمنظومة الدفاعية الجوية من صواريخ (ثاد)".

وأضاف البيان بأن "التمرين العسكري انطلق قبل شهر ضمن عملية جوية واسعة النطاق، إذ وصلت المنظومة الدفاعية ونشرت في إسرائيل".

ووصل إلى إسرائيل أكثر من 250 عضوا من طاقم ومقاتلين أمريكيين تابعين للدفاعات الجوية الأمريكية، من أجل نشر المنظومة الدفاعية وتشغيلها.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي، إنه "تم إجراء تدريبات مختلفة على المنظومة مع سيناريوهات متعددة مع دمجها بمنظومات دفاعات جوية إسرائيلية، وأن التمرين يشكل خطوة إضافية أخرى لتقوية علاقات التعاون الوثيق بين الدولتين".

وتوفر منظومة "ثاد" الأمريكية حماية واسعة مع ارتفاعات عالية، وهي منظومة متنقلة، يمكن نشرها بسرعة وفي كل العالم، وهدفها اعتراض الصواريخ الباليستية. وترتبط القدرات المحددة للمنظومة بمتغيرات مختلفة مثل المكان، المجال، ومميزات أخرى إضافية. كما تتمتع المنظومة بقدرات تشغيلية داخل وخارج الغلاف الجوي، وتستخدم طاقات حركية من أجل اعتراض الصواريخ.

وأشاد قائد وحدة الدفاعات الجوية الإسرائيلية، الجنرال ألوف بن كوخاف بالعملية، وقال، في تصريحات صحافية، إن "التعاون بين الدفاعات الجوية الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية يشدد على المهنية والقوة التشغيلية التي تؤدي لدفاع أفضل لسماء إسرائيل".

وأضاف: "أنه تم استيعاب المنظومة بنجاح مع نظيرتها (حيتس) وهذا يوصلنا إلى صورة متكاملة للوضع".