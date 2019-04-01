الليرة التركية ترتفع بعد خسارة حزب أردوغان في أنقرة

ارتفعت الليرة التركية، اليوم الاثنين، لتعوض خسائرها السابقة بعد أن فقد حزب الرئيس رجب طيب أردوغان "العدالة والتنمية" سيطرته على العاصمة أنقرة في الانتخابات المحلية، وبدا متأخرا في إسطنبول، كبرى المدن التركية، مع استمرار فرز الأصوات.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه في الساعة 11:37 بتوقيت غرينتش، كانت الليرة عند 5.5290 مقابل الدولار الأمريكي، في سعر أقوى من إغلاق الجمعة البالغ 5.5550. كانت العملة ضعفت إلى 5.7001 في المعاملات المبكرة.

© Sputnik . Valeriy Melnikov حزب أردوغان: سنطعن في نتائج انتخابات أنقرة ونتوقع تحول النتيجة لصالحنا

وهوت الليرة نحو 30% أمام الدولار في خضم أزمة للعملة العام الماضي. وفي تكرار لأزمة الثقة تلك، شهدت العملة التركية تقلبات حادة في جلسات التداول الست الأخيرة مع إطلاق الحكومة والبنك المركزي سلسلة إجراءات دعم مؤقتة.

وألقى الركود الاقتصادي التركي بظلاله على توجهات الناخبين.

وفي أنقرة، حقق مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور ياواس فوزا واضحا، وفقا للإعلام التركي.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن، أمس الأحد، حصول حزبه وتحالف الجمهور الذي شكله حزبه مع حزب الحركة القومية على أغلبية الأصوات في انتخابات الإدارة المحلية، مؤكدا أن أي خسارة أو فوز هو تقدير الشعب ونتيجة الديمقراطية.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها في مدينة إسطنبول بعد فرز أغلبية أصوات الانتخابات المحلية: "استكملنا الانتخابات المحلية بنضج ديمقراطي وقد حصل حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور على أغلبية الأصوات كما هو معتاد منذ انتخابات عام 2002".

وأضاف أردوغان: "خسر حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور بلديات عدد من الولايات وهذا تقدير شعبنا ونتيجة للديمقراطية، لذا هو أمر ينبغي تقبله".

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية نتائج الانتخابات في المدن في شرق وجنوب شرق البلاد، مضيفا "أشرت دائما إلى المحاولات الرامية لتقييد إرادة شعبنا وأكدت على ذلك بوضوح وهذه النتائج قد أظهرت أن إخواننا الأكراد لم يسلموا إرادتهم لا للمنظمة الإرهابية ولا للذين يدعمون المنظمة الإرهابية".