وكالة: انفجار في خط أنابيب غاز غربي إيران

وقع انفجار، اليوم الاثنين، في خط أنابيب غاز غربي إيران، بسبب انهيار أرضي.

© AP Photo / Amin Berenjkar/Mehr News Agency إيران تعلن حالة الطوارئ في محافظة خوزستان

ونقلت وكالة " مهر " الإيرانية للأنباء، عن مسؤولين قولهم إن "الانفجار لم يتسبب في وقوع خسائر في الأرواح".

وأضاف المسؤول أن "الخط ينقل الغاز إلى خرم أباد عاصمة إقليم لورستان"، الذي يتعرض لسيول وتم إخلاء العديد من القرى بسبب المستويات غير المسبوقة للأمطار.

تجدر الإشارة إلى أن السيول في إيران خلفت 42 قتيلا، بحسب ما أعلن رئيس مصلحة الطب العدلي في إيران، أحمد شجاعي.

وما زالت الأوضاع السيئة مستمرة، خصوصا في محافظة غلستان، شمال شرقي البلاد. وهذه المحافظة إلى جانب محافظات أخرى هي في حالة طوارئ، في حين تحذر السلطات الإيرانية من موجات جديدة من الأمطار الغزيرة في معظم أنحاء إيران حتى مساء اليوم.