400 مدينة وقرية تواجه السيول في إيران

أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن نحو 400 مدينة وقرية في 15 محافظة تواجه السيول في البلاد.

وأوضح أن محافظات كرمانشاه ولرستان وخوزستان وجهار محال وبختياري من بين أكثر المحافظات التي تواجه مدنها وقراها السيول؛ وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

​وأضاف رحماني فضلي أن السيول تسببت في إغلاق 78 طريقا بين المدن و2199 طريقا قرويا وأن فرق الإغاثة تسعى لفتح هذه الطرق.

وتابع أن السيول تسببت خلال اليومين الأخيرين في تدمير 84 قوسا للجسور، كما أن 141 نهرا قد فاضت مياهها في المحافظات الـ15 التي تواجه السيول في البلاد كما شهدنا 409 حالة انزلاق للتربة في هذه المحافظات كان معظمها في محافظة جهار محال وبختياري.

وأوضح أنه تم لحد الآن إسكان نحو 60 ألف أسرة بشكل مؤقت في مناطق آمنة وتم تزويدهم بالمعدات اللازمة.