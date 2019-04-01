إيران... إيواء نحو 6 آلاف متضرر من الفيضان في مخيمات الهلال الأحمر

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، إنه تم إیواء نحو 6 آلاف من المنكوبین من جراء الفیضانات في محافظة خوزستان في مخيمات الهلال الأحمر، خلال الأیام الماضیة.

ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن النائب الأول لرئیس الجمهوریة، إسحاق جهانغیري، والوفد المرافق له وصلوا إلى محافظة خوزستان بهدف تفقد المناطق المتضررة بالفیضانات، والاطلاع عن كثب على المشاكل التي یعاني منها الأهالي في هذه المناطق.

© REUTERS / Tasnim News Agency 400 مدينة وقرية تواجه السيول في إيران

وأشارت الوكالة إلى أن جهانغیري رافقه خلال هذه الزیارة كل من وزراء الصحة والعلاج، والریاضة والشباب، والطرق وبناء المدن.

وبدأ جهانغیری، مساء أمس الأحد، جولته التفقدیة في المحافظات الغربية والجنوب-غربیة الأربع بزيارة محافظة كرمانشاه.

وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، قد أعلن أن حصيلة السيول في البلاد بلغت 45 شخصا.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، إن نحو 400 مدينة وقرية في 15 محافظة تواجه السيول في البلاد.

وأوضح أن محافظات كرمانشاه ولرستان وخوزستان وجهار محال وبختياري من بين أكثر المحافظات التي تواجه مدنها وقراها السيول، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف رحماني فضلي أن السيول تسببت في إغلاق 78 طريقا بين المدن و2199 طريقا قرويا وأن فرق الإغاثة تسعى لفتح هذه الطرق.