إيران تهنئ تركيا على نجاح الانتخابات البلدية

هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، القیادة والشعب والأحزاب السیاسیة في تركيا بنجاح الانتخابات البلدیة.

وذكر قاسمي أن سیادة الشعوب والدیمقراطیة في دول المنطقة، هي العامل الرئيس لضمان الاستقلال والأمن والاستقرار فيها؛ وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

© REUTERS / HUSEYIN ALDEMIR محلل: الانتخابات المحلية لن يكون لها تداعيات سياسية على الحكم في تركيا

وأضاف قاسمي أن بلاده تعتبر "الإجراء السلمي لهذه الانتخابات والمشاركة الواسعة للمواطنين الأتراك فیها تجسد رمزا آخر لسیادة الشعب والدیمقراطیة في دولة تركیا الصدیقة والشقیقة".

وأعرب المتحدث باسم الخارجیة عن تمنیات بلاده لتركیا شعبا وحكومة، في تحقیق مزید من الرخاء والسعادة والتنمیة في ضوء نتائج هذه الانتخابات.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن، أمس الأحد، حصول حزبه وتحالف "الجمهور" الذي شكله حزبه مع حزب "الحركة القومية" على أغلبية الأصوات في انتخابات الإدارة المحلية، مؤكدا أن أية خسارة أو فوز هو تقدير الشعب ونتيجة الديمقراطية.

وقال أردوغان، بكلمة ألقاها في مدينة إسطنبول بعد فرز أغلبية أصوات الانتخابات المحلية "استكملنا الانتخابات المحلية بنضج ديمقراطي وقد حصل حزب "العدالة والتنمية" وتحالف "الجمهور" على أغلبية الأصوات كما هو معتاد منذ انتخابات عام 2002".

وأضاف أردوغان "خسر حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور بلديات عدد من الولايات وهذا تقدير شعبنا ونتيجة للديمقراطية، لذا هو أمر ينبغي تقبله".

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية نتائج الانتخابات في المدن في شرق وجنوب شرقي البلاد، مضيفا "أشرت دائما إلى المحاولات الرامية لتقييد إرادة شعبنا وأكدت على ذلك بوضوح وهذه النتائج قد أظهرت أن إخواننا الأكراد لم يسلموا إرادتهم لا للمنظمة الإرهابية ولا للذين يدعمون المنظمة الإرهابية".

وذكر أردوغان أن "الانتخابات المقبلة ستجري في شهر يوليو/ حزيران من عام 2023".