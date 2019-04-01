المحكمة الأمريكية العليا تصدر قرارا جديدا لصالح السودان في قضية المدمرة كول

منعت المحكمة الأمريكية العليا أقارب 17 بحارا أمريكيا قتلوا بتفجير المدمرة الأمريكية كول على يد تنظيم "القاعدة" عام 2000 من الحصول على نحو 35 مليون دولار تعويضات من السودان لدوره المزعوم في الهجوم.

صدر الحكم بعد ستة أيام من قرار للمحكمة منع البحارة الأمريكيين الذين أصيبوا في التفجير من الحصول على تعويضات.

وامتنع القضاة عن الاستماع للطعن الذي قدمه الأقارب في قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان. وكانت محكمة الاستئناف في الدائرة الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا قضت أن الدعوى القضائية لم تقدم بالطريقة المناسبة عام 2010 نظرا لإرسال الدعاوى إلى السفارة السودانية في واشنطن بدلا من إرسالها مباشرة إلى وزير الشؤون الخارجية السوداني في العاصمة الخرطوم، بحسب مانقلت "رويترز".

كانت المحكمة العليا قالت يوم الثلاثاء إن تقديم الدعوى بالشكل غير اللائق ينتهك قانون الحصانة السيادية الأجنبية، وهو قانون أمريكي يسري عند مقاضاة حكومات أجنبية أمام محاكم أمريكية مما يعني عدم إلزام السودان بدفع أكثر من 314 مليون دولار تعويضات لمجموعة من البحارة المصابين وزوجاتهم.