برنامج وثائقي: هتلر كان يرفض النظر لـ"محارق اليهود"

ذكرت ذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى أن قناة "ياستر داي" ستبدأ، اليوم الاثنين 1 أبريل/ نيسان، عرض أولى حلقات برنامج وثائقي جديد يحمل اسم "برايفت لايف".

وتكشف بعض المعلومات، التي سيعرضها البرنامج رفض هتلر النظر إلى اليهود بينما يتم اقتيادهم إلى معسكرات الموت، وأنه دمر الوثائق التي تثبت صلته بالمحرق، التي تعرض لها اليهود، بحسب الصحيفة، التي ذكرت أنه كان يغلق ستائر عربة القطار، حتى لا يرى الضحايا.

ورغم قتل نحو 6 ملايين يهودي خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن هتلر لم يقم بزيارة أي معسكر اعتقال نازي، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن البرنامج تقدمه المنسقة الرئيسة للقصور الملكية التاريخية في بريطانيا ترايسي بورمان، مشيرة إلى أن أنها سافرت إلى ألمانيا خصيصا لتجري بحثا موسعا عن حياة هتلر.

ولفتت الصحيفة إلى أن البرنامج أشار إلى حديث هتلر عن شعوره بالرأفة تجاه اليهود، خلال غداء جمعه مع نائبه هاينريش هيملر، لكنه تابع "الإبادة هي الحل الوحيد"، مشيرة إلى أن تلك المحادثة هي الوحيدة التي تم تدوينها خطيا، بين هتلر وهيملر.

وقالت الصحيفة إن ترايسي بورمان، مقدمة البرنامج الوثائقي تعتقد أن اليهودي الوحيد الذي عفى عنه هتلر هو الطبيب إدوارد بلوخ، الذي ساعد في علاج والدته من سرطان الثدي، وقالت إنه ساعده في الهجرة إلى الولايات المتحدة عام 1940.