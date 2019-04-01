أوكرانيا تنتهك حقوق الصحفيين خلال الانتخابات

في أعقاب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، سجل المعهد الأوكراني للإعلام الجماهيري ست حالات انتهاك لحقوق الصحفيين.

وذكرت الخدمة الصحفية للمعهد:

"من بين هذه الحالات، كان هناك أربع حالات عرقلة، وحالة تهديد، وأخرى هجوم إلكتروني على موقع إعلامي محلي".

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل ثلاثة انتهاكات في منطقة دنيبروبتروفسك، وثلاثة انتهاكات أخرى في كل من العاصمة كييف، وكروفنيتسكاي وإيفانو فرانكيفسك.

وفي وقت سابق، لم يسمح الدبلوماسيون الأوكرانيون للصحفيين الروس زيارة مركز الاقتراع في السفارة الأوكرانية في عاصمة بيلاروسيا مينسك.

ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية جرت في أوكرانيا، يوم الأحد 31 نيسان/ أبريل. ووفقا للجنة الانتخابات فلم يحصل أي من المرشحين العدد اللازم من الأصوات للفوز في الجولة الأولى. وذكرت اللجنة بعد معالجة 60.28% من الأصوات أن الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي يتصدر في الجولة الأولى بنتيجة 30.36% من الأصوات ويتبعه الرئيس الحالي بيوتر بوروشينكو — 16.40% من الأصوات. وأيد رئيسة المعارضة يوليا تيموشينكو 13.08% من الناخبين.