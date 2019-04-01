قبل ولادتها... ميغان ماركل ستخالف تقليدا متبعا منذ 4 عقود

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى أن ماركل ستستبعد مستشفى، شهدت وصول الكثير من المواليد الملكيين، من بينهم زوجها، من الخيارات الأماكن التي ستلد فيها، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Mark Blinch دمية ألماس بـ112 ألف دولار... هدايا غير تقليدية ينتظرها مولود ميغان ماركل والأمير هاري

وينتظر هاري وميغان، اللذان تزوجا العام الماضي، أول مولود لهما هذا الربيع.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تسمه، أن الممثلة السابقة اختارت أن تستبعد الولادة في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري بغرب لندن، وهو المكان الذي تفضله العائلة المالكة البريطانية منذ 1977.

ووضعت الأميرة الراحلة ديانا هاري في تلك المستشفى عام 1984، كما وضعت فيه كيت ميدلتون زوجة شقيق هاري الأكبر وليام أطفالهما الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس.

وأضافت الصحيفة أن ميغان (37 عاما) اختارت أن تلد في مستشفى أقرب لمقر إقامتهما الجديد في وندسور.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "الطفل لن يولد في ليندو… قررت هي وهاري أنهما يفضلان السماح لميجان بالتعافي في مكان أكثر خصوصية بدلا من اختيار مكان في شهرة ليندو".

ولم يتسن الحصول على تعليق على تقرير الصحيفة من قصر كنسينغتون.

وسيحل المولود الجديد سابعا في ترتيب ولاية العرش البريطاني إلا أنه من المتوقع أن تحتل أنباء قدومه العناوين الرئيسية للأخبار في جميع أنحاء العالم.

ولطالما كان هناك افتتان بالعائلة المالكة البريطانية لا سيما في الولايات المتحدة وعادة ما يحظى أعضاؤها الشباب مثل هاري وأخوه الأكبر وليام مع زوجتيهما باستقبال حار من حشود كبيرة تحتفي بهم مثل نجوم السينما.