من أجل اللحاق بالقطار... رجل يبلغ عن قنبلة في فرنسا

أبلغ رجل السلطات المحلية في فرنسا عن وجود قنبلة في محطة القطارات بمدينة رين، غربي فرنسا، وذلك لكي تتوقف حركة القطارات ويتمكن هو من ركوب قطاره والسفر.

تلقت الشرطة الفرنسية حوالي الساعة الـ9 من صباح أمس، بلاغا من شخص مجهول عن وجود جسم مشبوه في محطة رين للقطارات، كما نقل موقع "الخليج أونلاين" عن موقع "فرانس إنفو".

ووصلت فرق الشرطة والجيش إلى المكان، وطوقت المحطة، للبحث عن القنبلة المزعومة. وكإجراء أمني، أُوقفت الحركة على كل السكك الحديدية في المدينة ساعة ونصف الساعة، ولم يعثر على أي جسم مشبوه.

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وبعد وقت قصير، تمكنت الشرطة من العثور على الشخص الذي اتصل وقدم البلاغ المزيف، واتضح أنه كان يخشى أن يتأخر عن قطاره.

وتم اعتقاله، حيث قد يتعرض للسجن مدة تصل إلى سنتين، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو (33 ألف دولار).