في سابقة للهند... صاروخ واحد يضع أقمارا صناعية في 3 مدارات (فيديو)

ويأتي إطلاق قمر صناعي محلي للمخابرات و28 قمرا صناعيا أجنبيا بعد أقل من أسبوع من استخدام الهند لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية لإسقاط أحد أقمارها في استعراض لقدرة لم تكن تملكها سوى الصين وروسيا والولايات المتحدة.
وقال رئيس المنظمة كيه. سيفان بعد إطلاق الصاروخ من ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند: "هذه أول مرة ينفذ فيها صاروخ إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (بي.إس.إل.في) ثلاث مهام مدارية في رحلة واحدة".
وأضاف أن المنظمة تسعى إلى إتمام 30 مهمة أخرى خلال العام الجاري. وهنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنظمة على عملية الإطلاق وقال إن حكومته تعمل على إثارة اهتمام المواطنين بالعلم واحترامهم للعلماء.
وترغب منظمة أبحاث الفضاء الهندية في أن تصنع شركات مثل هندوستان إيرونوتيكس المملوكة للدولة ومجموعة لارسن آند توبرو صواريخها في المستقبل.
Yet another first by ISRO!— Chowkidar BJYM (@BJYM) April 1, 2019
Launched EMISAT, today. The spacecraft meant to provide electronic intelligence to the Armed Forces.
Launch also carries 28 satellites of the US, Switzerland, Lithuania and Spain.
Congratulations team @isro and @DRDO_India!#PSLVC45 pic.twitter.com/k0BJK5xEDo
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