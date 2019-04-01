في سابقة للهند... صاروخ واحد يضع أقمارا صناعية في 3 مدارات (فيديو)

وضع صاروخ هندي، اليوم الاثنين، أقمارا صناعية محلية وأجنبية في ثلاثة مدارات مختلفة خلال رحلة واحدة، في سابقة بالنسبة للبلاد تعد خيارا قليل التكلفة قد يعزز سمعتها كرائد لعمليات الإطلاق الرخيصة.

ويأتي إطلاق قمر صناعي محلي للمخابرات و28 قمرا صناعيا أجنبيا بعد أقل من أسبوع من استخدام الهند لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية لإسقاط أحد أقمارها في استعراض لقدرة لم تكن تملكها سوى الصين وروسيا والولايات المتحدة.

© Fotolia / Andrey Armyagov بعد تدمير الهند لقمر صناعي... من الدول التي تمتلك أسلحة فضائية وما قدراتها

وبحسب "رويترز"، قالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية التي تديرها الدولة إن 24 قمرا صناعيا من الولايات المتحدة واثنين من ليتوانيا وواحدا من إسبانيا وآخر من سويسرا وضعت في المدارات خلال عملية الإطلاق اليوم الاثنين، فضلا عن قمر إميسات الهندي.

وقال رئيس المنظمة كيه. سيفان بعد إطلاق الصاروخ من ولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند: "هذه أول مرة ينفذ فيها صاروخ إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (بي.إس.إل.في) ثلاث مهام مدارية في رحلة واحدة".

وأضاف أن المنظمة تسعى إلى إتمام 30 مهمة أخرى خلال العام الجاري. وهنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنظمة على عملية الإطلاق وقال إن حكومته تعمل على إثارة اهتمام المواطنين بالعلم واحترامهم للعلماء.

وترغب منظمة أبحاث الفضاء الهندية في أن تصنع شركات مثل هندوستان إيرونوتيكس المملوكة للدولة ومجموعة لارسن آند توبرو صواريخها في المستقبل.