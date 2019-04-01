المحكمة العليا الفنزويلية تطالب بسحب الحصانة عن غوايدو

طلبت المحكمة العليا في فنزويلا من الجمعية الوطنية التأسيسية في البلاد سحب الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو.

© REUTERS / Yuri Gripas فنزويلا تتهم أمريكا بسرقة 30 مليار دولار من حسابات الحكومة

كاراكاس- سبوتنيك . وقرأ رئيس المحكمة، مايكل مورينو، قرار المحكمة الذي بث على أثير القنوات التلفزيونية الفنزويلية، قائلا: "أمر بنقل نسخة مصدقة من هذا القرار (قرار سحب الحصانة) إلى رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية من أجل سحب الحصانة البرلمانية عن المواطن خوان هيراندا أنطوني غوايدو دوماركيز".

وقررت السلطات الفنزويلية، الخميس الماضي، منع غوايدو من شغل أي منصب عام لمدة 15 عاما.

وذكر المفتش العام الفنزويلي إلفيس أموروسو في القرار، أن غوايدو ارتكب مخالفات ضريبية وتلقى أموالا بصورة غير شرعية من مؤسسات دولية وإقليمية.

وتشير بيانات الحكومة الفنزويلية إلى أن غوايدو قام بحوالي 90 رحلة خارجية منذ العام 2015، أنفق عليها ما يقرب من 100 ألف دولار.

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

واعترف ترامب، بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.