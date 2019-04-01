"السبع الكبار" ترحب باستنتاجات "الأمن والتعاون" بشأن الانتخابات الأوكرانية

رحب سفراء دول مجموعة "السبع الكبار" بالاستنتاجات الإيجابية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

موسكو — سبوتنيك. وحث السفراء المرشحين على الالتزام بالقانون خلال الجولة المقبلة من الانتخابات.

© Sputnik . Stringer أوكرانيا تنتهك حقوق الصحفيين خلال الانتخابات

وقالت رئاسة مجموعة السبع الكبار في بيان على تويتر، اليوم الاثنين 1 أبريل / نيسان: "سفراء دول مجموعة "السبع الكبار" رحبوا بالاستنتاجات الأولية، التي توصلت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان)".

وأشاروا إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا التي جرت في 31 مارس 2019 كانت منافسة وعقدت في أجواء سلمية وآمنة".

وأضاف البيان: "سفراء دول مجموعة "السبع الكبار" حثو المرشحين وفرقهم على الالتزام بالمعايير القانونية ذات الصلة في أثناء التحضير لعقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.