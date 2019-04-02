أول تعليق من المكسيك حول تهديد ترامب بغلق الحدود

مكسيكو — سبوتنيك. وقالت وزيرة الداخلية للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات تخطط لتبني خطة خاصة للحد من تدفقات الهجرة: "لا، سننظم الأمن ونضمنه".
كما اتهم الدول بتشكيل قوافل مهاجرين وإرسالها إلى الشمال لكنه لم يقدم أدلة.
وفي تصريح تلفزيوني، قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني إنه ليس لدى الرئيس خيارات أخرى تذكر في ظل عدم وجود أي دعم من الديمقراطيين لتعزيز الأمن على الحدود أو القيام بتحرك تشريعي لتغيير قانون الهجرة.
وتقول الحكومة الأمريكية إنها تعاني منذ أيام في التعامل مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك، وقررت السبت 30 مارس، قطع المساعدات عن السلفادور، وجواتيمالا، وهندوراس.
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