أول تعليق من المكسيك حول تهديد ترامب بغلق الحدود

أعلنت وزيرة الداخلية المكسيكية، أولغا سانشيز كورديرو، يوم الاثنين، أن حكومة بلادها لا تخطط لتبني خطة خاصة لاحتواء قوافل المهاجرين الذين يقصدون الولايات المتحدة عبر أراضيها، ولكنها تعتزم تنظيم هذه العملية.

مكسيكو — سبوتنيك. وقالت وزيرة الداخلية للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات تخطط لتبني خطة خاصة للحد من تدفقات الهجرة: "لا، سننظم الأمن ونضمنه".

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب لا يستبعد إغلاق الحدود مع المكسيك الأسبوع القادم

وأمام ارتفاع عدد الساعين للجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يقصدون الولايات المتحدة عبر المكسيك، قال ترامب يوم الجمعة 29مارس/آذار، إن من المحتمل أن يغلق الحدود خلال الأسبوع الجاري إذا لم توقف المكسيك دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده.

كما اتهم الدول بتشكيل قوافل مهاجرين وإرسالها إلى الشمال لكنه لم يقدم أدلة.

وفي تصريح تلفزيوني، قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني إنه ليس لدى الرئيس خيارات أخرى تذكر في ظل عدم وجود أي دعم من الديمقراطيين لتعزيز الأمن على الحدود أو القيام بتحرك تشريعي لتغيير قانون الهجرة.

وتقول الحكومة الأمريكية إنها تعاني منذ أيام في التعامل مع ارتفاع عدد طالبي اللجوء من دول أمريكا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك، وقررت السبت 30 مارس، قطع المساعدات عن السلفادور، وجواتيمالا، وهندوراس.