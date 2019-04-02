إيران: العقوبات الأمريكية تعرقل جهود الإغاثة من الفيضانات

قالت إيران يوم الاثنين إن العقوبات الأمريكية تمنع عمال المساعدات من إرسال طائرات هليكوبتر إلى المناطق التي ضربتها الفيضانات في البلاد بسبب سوء حالة أسطول إيران من تلك الطائرات.

وأعلنت إيران حالة طوارئ في الأقاليم الجنوبية التي تهددها الفيضانات وأجلت سكان عشرات القرى مع توقع خبراء الأرصاد المزيد من الأمطار الغزيرة التي قتلت أكثر من 45 شخصا.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف على "تويتر" إن العقوبات الأمريكية "تعرقل جهود الهلال الأحمر الإيراني لإغاثة كل المناطق التي دمرتها الفيضانات غير المسبوقة".

وأضاف "المعدات الممنوعة تشمل طائرات الإغاثة: هذه ليست حربا اقتصادية فحسب، إنها إرهاب اقتصادي".

.@realDonaldTrump ‘s "maximum pressure"—flouting UNSC Res 2231 & ICJ ruling—is impeding aid efforts by #IranianRedCrescent to all communities devastated by unprecedented floods. Blocked equipment includes relief choppers: This isn't just economic warfare; it's economic TERRORISM. pic.twitter.com/EEKTMiXLEi — Javad Zarif (@JZarif) April 1, 2019

كان الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران في عام 2015 قد فتح الباب أمام الخطوط الجوية الإيرانية لتطوير أساطيلها، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وأثرت الفيضانات على 23 على الأقل من 31 إقليما إيرانيا منذ أن بدأت الأمطار الغزيرة في 19 من مارس آذار. ومن المتوقع أن تتحمل المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد وطأة العواصف في الأيام القادمة، بحسب "رويترز".