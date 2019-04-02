مصدر إعلامي: "إف-35" الإسرائيلية أخطر مقاتلة في الشرق الأوسط

بينما تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الترتيبات لإدخال طائرات "إف-35" الخدمة في قواتها، كانت هذه الطائرات قد دخلت الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وتملك القوات الجوية الإسرائيلية الآن 9 طائرات من طراز "إف-35إ" (F-35I) ولكن عددها سيصل بعد 3 أعوام إلى 50 طائرة.

ومن الممكن أن تقدم إسرائيل على استخدام طائرات "إف-35" ضد جيرانها، وعلى الأخص سوريا وإيران اللتين لا تملكان طائرات قادرة على مقارعة مقاتلات "إف-35" الإسرائيلية. ووفق "ناشيونال إنترست"، فإن طائرة "إف-35إ" الإسرائيلية تتفوق على طائرات"إف-14" و"ميغ-29" وإف-4" الإيرانية وطائرات "ميغ" السورية. كما ستتمكن إسرائيل بفضل طائرات "إف-35إ" من تهديد وسائط الدفاع الجوي السورية المتطورة "إس-300" و"بانتسير.

ومن الممكن أن تصبح طائرات "إف-35إ" أداة الضغط السياسي على إيران وسوريا، حسب "ناشيونال إنترست".

أما طائرات "إف-35" الأمريكية فلا تجد مجالا لاستخدامها اليوم. وتسعى واشنطن في الوقت الراهن إلى بيع أكبر عدد ممكن من هذه الطائرات إلى دول العالم.