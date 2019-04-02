جندية مسلمة تقاضي الجيش الأمريكي بسبب الحجاب

تعتزم جندية أمريكية رفع دعوة قضائية على قائدتها في الفرقة التي تخدم بها، بحجة تعرضها للتميز كونها مسلمة لتجبر على خلع الحجاب أمام زملائها في الجيش.

فبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن سيسيليا فالدوفينوس، نزعت حجابها بطلب من قائدتها في وحدة فورت كارسون بولاية كولورادو الأمريكية.

© REUTERS . JONATHAN ERNST ترامب يمنع المتحولين جنسيا من الخدمة في الجيش الأمريكي

وتقدمت سيسيليا صاحبة الـ26 عاما بشكوى رسمية إلى مكتب تكافؤ الفرص العسكري بمساعدة مؤسسة الحرية الدينية العسكرية. وقد رفضت دعوتها بحجة عدم اكتمال الأدلة.

وأضافت الصحيفة بأن سيسيليا منحت الحق بارتداء الحجاب، إلا أن ذلك عرّضها للكثير من المضايقات، لحد وصفها بالإرهابية و"الداعشية".

من جهتها أصدرت وحدة فورت كارسون بيانا جاء فيه: "وجد تحقيق للقائد أن المزاعم ضد ضابطة صف كبيرة غير مدعومة بالأدلة فيما يتعلق بالتمييز ضد الرقيب سيسيليا فالدوفينوس.

وخلص التحقيق إلى أن ضابطة الصف تصرفت بالطريقة الصحيحة بإلزامها ارتداء الحجاب بالطريقة المطلوبة، بما يتوافق مع لوائح الجيش".

وبعد أن رفضت شكواها، تقول سيسيليا إن رتبتها انخفضت من رقيب إلى أخصائي، وهو ما ترتب عليه أيضا خفض كبير في راتبها.

يذكر بأنه تم تحديث عدد من القوانين المتعلقة بملابس الجيش الأمريكي في العام 2017 فيما يتعلق بالملابس الدينية كالعمائم والحجاب لتصبح ملائمة بشكل واضح.