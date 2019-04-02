محامي كارلوس غصن لا يستبعد إمكانية توجيه تهم أخرى لموكله

قال جونيتشيرو هيروناكا، محامي كارلوس غصن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد احتمال توجيه النيابة العامة في اليابان تهما إضافية ضد رئيس مجلس إدارة شركة نيسان للسيارات المخلوع.

وأضاف هيروناكا في مؤتمر صحفي، حسب موقع نادي المراسلين الأجانب في اليابان، إنه "لن يقبل أي شيء أقل من الحصول على البراءة لموكله".

© REUTERS / Regis Duvignau محكمة يابانية تطلق سراح كارلوس غصن بكفالة 7.9 مليون يورو

وأشار إلى أنه "لا يتوقع أن تبدأ المحاكمة قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".

ونقلت وكالة "رويترز" عن محامي غصن إنهم طلبوا من المحكمة محاكمته في الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن شركة نيسان لأن الشركة تتعاون مع ممثلي الادعاء.

وذكرت الوكالة أنه إلى جانب غصن وجريج كيلي، المسؤول التنفيذي السابق في نيسان والمقرب من غصن، وجه ممثلو الادعاء الاتهام للشركة نفسها بالتلاعب بتقارير مالية سنوية وهو ما عبرت الشركة عن أسفها بشأنه.

وطالب محامو غصن، في بيان اليوم الثلاثاء، بمحاكمته على نحو منفصل أيضا عن كيلي المتهم بالتآمر لعدم الإفصاح عن الدخل الفعلي لغصن. وينفي غصن وكيلي الاتهامات الموجهة لهما.

وقال هيروناكا محامي غصن في إفادة صحفية إن فريق الدفاع يريد فصل محاكمة غصن عن كيلي لأن كيلي شاهد رئيسي محتمل للدفاع عن غصن.

وقال هيروناكا إن موكله لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا حوكم مع نيسان مضيفا أن الشركة أقرب لممثل ادعاء وليس متهما في القضية.

وأضاف: "بغض النظر عن كيفية رؤيتكم للأمر محاكمة غصن مع نيسان سيكون غريبا وسيتعارض مع حقه في الحصول على محاكمة عادلة".

وغصن رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيّات البرازيلية والفرنسية واللبنانية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ميتسوبيشي موتورز".

واعتقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن كشف تحقيق داخلي أنه ارتكب مخالفات فيما يبدو تشمل استخدام أموال شركة نيسان لأغراض شخصية، وتقديم بيانات غير صحيحة عن دخله الشخصي على مدى سنوات.