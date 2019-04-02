مقتل ثلاثة عسكريين باكستانيين جراء قصف هندي

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة عسكري واحد نتيجة قصف "غير مبرر" من الجزء الخاضع للسيطرة الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها.

نيودلهي —سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للقوات المسلحة الباكستانية: "لقد بذل ثلاثة من أبنائنا الشجعان حياتهم أثناء أداء الواجب"، مشيرا إلى أن القصف وقع بالتحديد في منطقة رافالكوت.

© AFP 2019 / DIBYANGSHU SARKAR الكشف عن تفاصيل المعركة الجوية بين الهند وباكستان

وأوضح البيان أيضا، أنه ردًا على الإجراءات الهندية، قام الجيش الباكستاني "بالرد الفعال".

ولم تتوفر بعد أي بيانات حول الضحايا المحتملين من الجانب الهندي.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.

وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.