مقتل ثلاثة عسكريين باكستانيين جراء قصف هندي

نيودلهي —سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للقوات المسلحة الباكستانية: "لقد بذل ثلاثة من أبنائنا الشجعان حياتهم أثناء أداء الواجب"، مشيرا إلى أن القصف وقع بالتحديد في منطقة رافالكوت.
ولم تتوفر بعد أي بيانات حول الضحايا المحتملين من الجانب الهندي.
وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.
وإثر ذلك، وقع صدام جوي في 26 فبراير/ شباط، أسقط خلاله سلاح الجو الباكستاني طائرة مقاتلة هندية، وأسر لفترة وجيزة قائدها، قبل أن يسلمه برا للسلطات الهندية في بادرة سلام.
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