"غيرة المدرس" دفعته لتسميم 23 تلميذا في رياض الأطفال

شعر المدرب بالغيرة، بسبب تفضيل تلاميذ "رياض الأطفال" لمدرس زميله عنه، فقرر تسميم طعام الإفطار الخاص بهم.

نشر موقع "تشاينيز نيوز" الصيني تقريرا حول إلقاء الشرطة الصينية القبض على مدرس في مدرسة رياض أطفال بوسط الصين، عقب الاشتباه في تسميمه 23 طفلا بمدرسته، انتقاما من مدرس زميله.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev مسؤولة بريطانية: لدينا تلاميذ يأكلون من القمامة

وأفاد الموقع الصيني أنه تم نقل الأطفال إلى المستشفى، بعد تناولهم طعام الإفطار، والذي كان عبارة عن "عصيدة"، في مدرسة رياض الأطفال بمدينة غياتسو بمقاطعة خنان

وأظهرت التحقيقات الأولية، أن "عصيدة الإفطار"، كانت تحتوي على نسب عالية من نتريت الصوديوم، وهو ما تسبب في تسمم الأطفال.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على المدرس، الذي لم يتضح بعد الدافع الحقيقي وراء جريمته تلك.

ولكن مصدر في الشرطة، قال للموقع الصيني، إن المعلم أراد بفعلته تلك الانتقام من زميل له، بسبب حب الأطفال له، وعدم تفضيلهم الجلوس معه والإنصات له في الحصص.

وأشار الموقع إلى أن الواقعة بدأت عندما بدأ الأطفال في أحد الفصول الدراسية بالقيء والإغماء، عقب تناولهم وجبة الإفطار، ونقل الأطفال بعدها إلى المستشفى وأجرى عدد كبير منهم عمليات "غسيل للمعدة".

وخرج 15 طفلا من المستشفى، فيما لا يزال يتبقى 8 أطفال تحت الرعاية حتى الآن، حالة واحد منهم فقط الخطيرة.

Chinese kindergarten teacher detained for allegedly poisoning 23 children https://t.co/X8lq4xyU1K pic.twitter.com/VkjmHvcHi7 — Ripples Nigeria (@RipplesNG) April 2, 2019

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وأعلنت السلطات المحلية، إغلاق المدرسة مؤقتا، وتوزيع الأطفال على مدارس رياض الأطفال الأخرى، لحين انتهاء التحقيقات في تلك الجريمة.