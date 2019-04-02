سكان شيكاغو يختارون أول رئيسة لبلديتهم من أصل أفريقي

يتوجه الناخبون في مدينة شيكاغو الأمريكية إلى صناديق الاقتراع، اليوم الثلاثاء، للاختيار من بين اثنتين من أصل أفريقي تتنافسان على منصب رئيس البلدية.

تتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات على منصب رئيس البلدية السادس والخمسين في ثالث أكبر المدن الأمريكية لوري لايتفوت (56 عاما) التي كانت رئيسة لمنظمة (شيكاغو بوليس بورد) المدنية المستقلة، ولم تكن لها صلة بالدوائر السياسية،

وتوني بيركوينكل (72 عاما) السياسية المخضرمة.

© REUTERS / Yuri Gripas أوباما يلقي خطاب الوداع في شيكاغو لتلميع إرثه الرئاسي

ووفقا لمنظمة "ريفليكتيف ديموكراسي كامبين" البحثية ستكون الفائزة منهما أول رئيسة لبلدية شيكاغو من أصل أفريقي في الولايات المتحدة حيث تمثل النساء من أصل أفريقي ستة في المئة فقط من رؤساء بلديات أكبر 200 مدينة.

وخطفت الاثنتان الأضواء بعد حصولهما على غالبية الأصوات من بين 14 مرشحا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في فبراير/شباط.

وستحل الفائزة منهما محل رام إيمانويل الذي أعلن في سبتمبر/أيلول أنه لن يسعى لرئاسة البلدية لفترة ثالثة.