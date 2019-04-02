خطوة قطرية جديدة في غزة

سيصل قطاع غزة هذا الأسبوع وفد قطري لبحث آلية لتحويل الأموال القطرية إلى القطاع.

© Sputnik . إسرائيل تحبس عسكريين رفضوا تدريبا على القتال في غزة

يأتي تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة كجزء من التفاهمات بين إسرائيل وحركة "حماس" لوقف إطلاق النار، مساء الجمعة الماضية، الذي جرى بوساطة مصرية ودولية؛ بحسب الموقع الإلكتروني "عكا".

والتقى مبعوث الأمم المتحدة للسلام إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، أمس الاثنين، بوفد المخابرات المصرية في إسرائيل، بحضور كبار المسؤولين الإسرائيليين.

يشار إلى أن قطر أرسلت من قبل نحو 30 مليون دولار، ضمن منحة خصصتها الدوحة لتحسين الأحوال الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية في قطاع غزة.

ويذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، قدم استقالته في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية سماح حكومة بنيامين نتنياهو بدخول الأموال القطرية إلى القطاع.