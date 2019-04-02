بطلب من تركيا... جلسة خاصة في مجلس الأمن لمناقشة اللا سامية

بطلب من تركيا، تنعقد اليوم، الثلاثاء، جلسة خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة "معاداة السامية".

جاء طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إثر مجزرة نيوزيلاندا، التي ذهب ضحيتها 50 شخصا، على الأقل، أثناء صلاة الجمعة، نفذه أسترالي يميني متطرف؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "I24 NEWS".

© REUTERS / STRINGER بعد مذبحة المسجدين... نيوزيلندا تقرر بث الأذان عبر الإذاعة والتلفزيون

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنّى تعريفًا لمعاداة السامية، يستثني منها مناهضة الصهيونية وإسرائيل، في قرار شكل خيبة أمل لتل أبيب.

وكان أردوغان، في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في اسطنبول، قد دعا إلى مكافحة العداء للإسلام على مستوى العالم، مثل "معاداة السامية"، بعد المحرقة اليهودية، وذلك في أعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، الأسبوع الماضي.

وأشار الرئيس التركي إلى أن رد الفعل والتعاطف اللذين أبدتهما رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في أعقاب الهجوم على مسجدين في كرايستشيرش، ينبغي أن يكون مثالا يحتذي به مسؤولو العالم أجمع.