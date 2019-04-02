بومبيو يحمل طهران مسؤولية الأضرار الناجمة عن السيول المدمرة

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن بومبيو قوله:

"سوء إدارة طهران للتخطيط الحضري والاستعداد للطوارئ أدى إلى وقوع الكارثة".

وأشار بومبيو إلى أن واشنطن متعاطفة مع الضحايا ومستعدة لتقديم المساعدات اللازمة، من خلال المنظمات الرسمية كجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم أمس الاثنين إن العقوبات الأمريكية قد منعت طهران من الحصول على معدات هي في أمس الحاجة إليها بما في ذلك طائرات هليكوبتر للإغاثة.

الجدير بالذكر أن إيران كانت قد شهدت جفافاً استمر لعقود، لكن السيول والفيضانات الأخيرة نجمت أيضا عن تجاهل تدابير السلامة والبناء بالقرب من الأنهار.