دعوات سويدية لمقاطعة مسابقة يوروفيجن للأغاني في إسرائيل

دعا أكثر من 170 فنانا وناشطا سويديًا، اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة مسابقة "يوروفيجن" المقرر عقدها في تل أبيب تأييدا للقضية الفلسطينية.

نشرت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية نص العريضة التي وقع عليها النشطاء:

"لا يمكننا نحن الموسيقيون والشخصيات الثقافية السويدية الذين وقعوا هذه الرسالة أن ننظر بصمت إلى كيفية استخدام إسرائيل مسابقة يوروفيجن الموسيقية الدولية لإخفاء جرائمها ضد الشعب الفلسطيني".

واتهم النشطاء السلطات الإسرائيلية بالفصل العنصري وانتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين واقترحوا تعليق المشاركة الإسرائيلية في المسابقة.

وكان من بين الموقعين الموسيقيين يواكيم توستروم، لوف أنتيل، ستيفن ساندستروم، ومايكل فيو.

وستعقد المسابقة في تل أبيب في منتصف شهر أيار/ مايو المقبل.