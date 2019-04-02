الأمير هاري وميغان ماركل يدشنان حسابا لهما على "إنستغرام"

قرر نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل، أن ينفصلا عن بقية العائلة الملكية البريطانية، ولكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطلق الزوجان، اليوم الثلاثاء، حسابا خاصا بهما على موقع "إنستغرام"، الذي يحمل اسم "ساسكس رويال"، وهو مستوحى عن لقبيهما الملكي "دوق ودوقة ساسكس"، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وكتبا في أول منشور لهما: "نتطلع من خلال الحساب لمشاركة العمل الذي يحفزنا، والقضايا التي ندعمها، وبياناتنا الهامة، كما أنه فرصة لتسليطنا الضوء على القضايا الرئيسية".

ولم يمانع قصر كنسينغتون من خطوة الأمير هاري وزوجته، إذ قام بالترويج لحسابهما الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام".

يذكر أن الأمير وليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، وزوجته كيت ميدلتون، لا يملكان حسابا على "إنستغرام"، ولكنها يكتفيان بمشاركة صورهما وصور أطفالهما، عبر الحسابات الرسمية لقصر كنسينغتون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المرجح أن يستخدم الأمير هاري وزوجته حسابهما الجديد، للإعلان من خلاله عن نبأ استقبال مولودهما الأول، والمتوقع أن يرزقا به في فصل الربيع.