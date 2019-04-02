ظريف: ما قاله بومبيو عن إيران "أخبار كاذبة" وهذه هي الحقيقة

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تصريحات نظيره الأمريكي مايك بومبيو، التي تحدث فيه عن استعداد واشنطن مساعدة إيران.

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو يحمل طهران مسؤولية الأضرار الناجمة عن السيول المدمرة

كتب ظريف على "تويتر"، اليوم الثلاثاء،: " بومبيو زعم أن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدات إلى إيران عبر المؤسسات الإنسانية العالمية، مثل الصليب الأحمر"، مضيفا: "لكن هذه أخبار مزيفة".

وكان بومبيو، قد أشار في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى أن واشنطن متعاطفة مع الضحايا ومستعدة لتقديم المساعدات اللازمة، من خلال المنظمات الرسمية مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية.

لكن وزير الخارجية الإيراني، أوضح أن الواقع يخالف تصريحات بومبيو، مشيرا إلى أن رئيس جمعية الهلال الأحمر الدولية، ذكر أنها لن تستطيع تلقي أي تمويل بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

واعتبر ظريف أن ما تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران يمثل "إرهابا اقتصاديا".

FAKE NEWS: @SecPompeo claim that US "ready to assist @ifrc, which would direct money through Iranian Red Crescent for relief"



REAL NEWS: As @ICRC President noted, Iranian Red Crescent can't receive any funds due to illegal US sanctions. US should own up to its ECONOMIC TERRORISM pic.twitter.com/rFjVDdrc4O — Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2019

وحمل بومبيو الحكومة الإيرانية مسؤولية الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن السيول المدمرة التي ضربت إيران والتي راح ضحيتها 50 شخصا، وقال "سوء إدارة طهران للتخطيط الحضري والاستعداد للطوارئ أدى إلى وقوع الكارثة".

وفي تصريح سابق، أمس الاثنين، قال محمد جواد ظريف، إن العقوبات الأمريكية منعت طهران من الحصول على معدات هي في أمس الحاجة إليها بما في ذلك طائرات هليكوبتر للإغاثة.

وتشهد إيران أزمة كبيرة بسبب السيول الجارفة، التي اجتاحت مناطق واسعة جنوبي البلاد، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.