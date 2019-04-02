ماي توجه طلبا لقادة المعارضة

القاهرة — سبوتنيك. قالت ماي في كلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء "اليوم، أنا اتخذت خطوات لكسر حالة الجمود، أنا أعرض على المعارضة أن نجتمع لمحاولة الاتفاق على خطة يمكننا الالتزام بها".

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وأضافت ماي "سنحتاج إلى تمديد إضافي للمادة 50، يكون قصيرا بقدر الإمكان، وينتهي بتمريرنا الاتفاق، كما نحتاج لأن نكون واضحين فيما سنفعله خلال هذه المدة، وهو ضمان أننا سنخرج وفق جدول زمني وبطريقة منظمة".

كما وعدت ماي بأنها ستطلب من بروكسل تمديدا إضافيا للموعد النهائي للخروج.

وتعثرت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات اتفاقا تفاوضت عليه ماي للخروج من الاتحاد، ولم ينجح البرلمان في تحقيق أغلبية لأي بديل للاتفاق. ومن المتوقع أن تحاول ماي طرح اتفاقها للتصويت للمرة الرابعة هذا الأسبوع.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي حتى 22 أيار/ مايو المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 نيسان/ أبريل إذا رفضوه.